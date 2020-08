'Ferragosto a Villa Revedin': festa, mostre e incontri su 'Il coraggio del seminatore' (Di martedì 11 agosto 2020) Dal 13 al 15 agosto nel parco del Seminario arcivescovile si terrà la 66a edizione del 'Ferragosto a Villa Revedin', dal titolo 'Il coraggio del seminatore'. Giovedì 13 alle ore 18.00 incontro su '... Leggi su bolognatoday

Nutizieri : “Ferragosto a Villa Revedin”: festa, mostre e incontri su “Il coraggio del seminatore” - lorenzotiezzi : Vida Loca a Ferragosto a Villa Papeete... e tanti party in tutta Italia - ADM_assdemxmi : RT @eventiatmilano: Ferragosto e non solo #inlombardia: dal 13 agosto va in scena la Festa dei Microbirrifici nel verde di Villa Bagatti Va… - lorenzotiezzi : Ferragosto Villa Bonin !!! (presso VILLA BONIN - Club &... - birraBUZZ : RT @eventiatmilano: Ferragosto e non solo #inlombardia: dal 13 agosto va in scena la Festa dei Microbirrifici nel verde di Villa Bagatti Va… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferragosto Villa Ferragosto a Villa Revedin, il cardinal Zuppi ricorda Bachelet Yahoo Finanza Ferragosto: a Livorno aperto il Museo della Città

Domenica 16 agosto all’interno del Museo e della mostra si terrà anche la performance dell’artista Claudia Calderano “Sulla distanza” Livorno, 11 agosto 2020 - Mentre il Museo “G.Fattori” di Villa Mim ...

Ferragosto con i Castelli Aperti del Piemonte

BORGO DI ROSIGNANO MONFERRATO Le visite guidate gratuite partono dall’Info Point, con orario 10.00-12.30 e 15.00-18.00. La visita degli Infernot Patrimonio Unesco avviene sempre con partenza dall’Info ...

Domenica 16 agosto all’interno del Museo e della mostra si terrà anche la performance dell’artista Claudia Calderano “Sulla distanza” Livorno, 11 agosto 2020 - Mentre il Museo “G.Fattori” di Villa Mim ...BORGO DI ROSIGNANO MONFERRATO Le visite guidate gratuite partono dall’Info Point, con orario 10.00-12.30 e 15.00-18.00. La visita degli Infernot Patrimonio Unesco avviene sempre con partenza dall’Info ...