Fabrizio Corona parla del crollo subito da suo figlio Carlos: “Adesso ha ricominciato a sorridere” (Foto) (Di martedì 11 agosto 2020) Per i 18 anni di suo figlio Carlos Maria, Fabrizio Corona gli ha regalato una famiglia, il dono più desiderato che ha fatto ritrovare a tutti, anche a Nina Moric, la serenità (Foto). E’ alla rivista Chi che Corona ha raccontato di quanto suo figlio sia stato male, non in un periodo così lontano, anche lo scorso anno, quando è tornato in carcere, quando ha visto svanire di nuovo la famiglia. Nina Moric e Corona non sono più marito e moglie da tanti anni ma sono di nuovo una famiglia per il figlio che da pochi giorni è diventato maggiorenne. Il racconto sul crollo subito da Carlos fa capire che non ci saranno più errori, nessun gesto ... Leggi su ultimenotizieflash

