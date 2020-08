Fabilia debutta su AIM Italia: quinta ammissione da inizio anno sul mercato delle PMI (Di martedì 11 agosto 2020) (Teleborsa) – Fabilia, catena specializzata nell’offerta di pacchetti vacanza “su misura” per famiglie e ragazzi, ha debuttato oggi all’AIM Italia, il mercato dedicato alle PMI, dopo aver raccolto 1,7 milioni di euro dal collocamento. Il flottante al momento dell’ammissione è del 17,76 % e la capitalizzazione è pari a circa 9,7 milioni di euro. Si tratta della quinta ammissione all’AIM Italia quest’anno, ma c’è da considerare che il periodo del lockdown aveva bloccato tutte le IPO. Il mercato dedicato alle piccole imprese raggiunge così il numero di 127 società quotate. Il titolo Fabilia oggi non è partito ... Leggi su quifinanza

Ultime Notizie dalla rete : Fabilia debutta Fabilia debutta su AIM Italia: quinta ammissione da inizio anno sul mercato delle PMI Il Messaggero Fabilia debutta su AIM Italia: quinta ammissione da inizio anno sul mercato delle PMI

(Teleborsa) - Fabilia, catena specializzata nell'offerta di pacchetti vacanza "su misura" per famiglie e ragazzi, ha debuttato oggi all'AIM Italia, il mercato dedicato alle PMI, dopo aver raccolto 1,7 ...

Fabilia: debutto in rosso su Aim per la catena di hotel

Debutto in rosso a Piazza Affari per Fabilia Group, con il titolo che cede circa il 6 per cento. Il Gruppo, specializzato nelle vacanze per famiglie con bambini e ragazzi, e che conta sei hotel e quat ...

(Teleborsa) - Fabilia, catena specializzata nell'offerta di pacchetti vacanza "su misura" per famiglie e ragazzi, ha debuttato oggi all'AIM Italia, il mercato dedicato alle PMI, dopo aver raccolto 1,7 ...Debutto in rosso a Piazza Affari per Fabilia Group, con il titolo che cede circa il 6 per cento. Il Gruppo, specializzato nelle vacanze per famiglie con bambini e ragazzi, e che conta sei hotel e quat ...