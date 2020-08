F1 News – Mercedes: l’ala posteriore si flette in curva (Di martedì 11 agosto 2020) La Mercedes è sempre al centro dell’attenzione: gli sguardi degli osservatori si sono posati sulla W11 perché ogni pezzo di questa monoposto disegnata da John Owen merita una particolare attenzione. Negli ultimi due GP disputati a Silverstone (Gran Bretagna e 70° anniversario) le frecce nere sono state spesso inquadrate in tv per mostrare con la camera-car posteriore quale fosse l’effettivo degrado delle gomme nel retrotreno, afflitte in entrambi i casi da blister. Ma non è di pneumatici che vogliamo parlare, visto che le immagini trasmesse in diretta da Sky ci hanno permesso di notare una caratteristica distinguente della Mercedes: l’ala posteriore s’inclina in modo sorprendentemente visibile verso l’interno della curva, con un angolo che sembra ... Leggi su giornal

