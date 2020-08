Ex portiere del Trento Gunther Mair morto per la puntura di uno sciame di vespe (Di martedì 11 agosto 2020) Ex portiere del Trento morto dopo la puntura di uno sciame di vespe “Questa mattina se ne è andato un pezzo di storia calcistica trentina e un gentiluomo nella vita. Il nostro portierone Gunther Mair non c’è l’ha fatta”. Così l’Us Levico Terme annuncia la scomparsa dell’allenatore della squadra giovanile, Gunther Mair, storico portiere del Trento tra gli anni ’80 e ’90. Mair è morto in ospedale dopo essere stato ricoverato in rianimazione per uno shock anafilattico provocato dalla puntura di uno sciame vespe. L’ex ... Leggi su tpi

