Europa League, Siviglia al fotofinish: Ocampos stende il Wolverhampton (Di martedì 11 agosto 2020) Europa League, il Siviglia passa in semifinale. Decisiva la rete di Ocampos in pieno recupero contro il Wolverhampton Il Siviglia conquista l'accesso alla semifinale di Europa League superando per 1-0, in pieno recupero, gli inglesi del Wolverhampton con il gol di Lucas Ocampos. Il club spagnolo se la vedrà ora con il Manchester United, nella gara secca in programma domenica 16 agosto alle ore 21 presso il RheinEnergieStadion di Colonia.

