Europa League, Inter-Shakhtar e Siviglia-Manchester United: il quadro delle semifinali (Di martedì 11 agosto 2020) Con la vittoria dello Shakhtar sul Basilea (4-1) e della vittoria del Siviglia sul Wolves (1-0), si chiudono i quarti di finale con le semifinali in programma domenica 16 agosto: l’Inter – che ha battuto il Bayer Leverkusen – sfideranno gli ucraini dello Shakhtar Donetsk mentre il Manchester United nel big match contro gli spagnoli del Siviglia. SEMIFINALE Domenica 16 agosto h21:00 – Siviglia vs Manchester United (Colonia) Luendì 17 agosto h21:00 – Inter vs Shakhtar D. (Dusseldorf) FINALE 21 agosto h21:00 stadio “RheinEnergieStadion di Colonia” L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

