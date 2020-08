Esplosione Russia a Volgograd: feriti, morti e cos’è successo (Di martedì 11 agosto 2020) Esplosione Russia a Volgograd: feriti, morti e cos’è successo Esplosione Russia quest’oggi, martedì 11 agosto 2020: è successo a Volgograd, nota anche come Stalingrado (sebbene il cambiamento del nome sia avvenuto nel lontano 1961), nella Russia europea meridionale. Secondo le ultime ricostruzioni l’Esplosione ha riguardato un deposito di benzina, il quale è stato avvolto prima da un piccolo incendio, per poi essere avvolto dalle fiamme ed esplodere. Un’alta colonna di fumo nero si è alzata in cielo e c’è stata una grossa fiammata che ha terrorizzato i testimoni. I media russa riportano ingenti danni ... Leggi su termometropolitico

