Erchie: incidente, morto bimbo di sedici mesi In condizioni non gravi la mamma e la sorella (Di martedì 11 agosto 2020) La famiglia distava Torre Santa Susanna stava percorrendo in auto la strada in territorio di Erchie, di collegamento fra il centro urbano e un santuario. Alla guida della Lancia la mamma. A bordo i due bambini. Scontro frontale, per cause da dettagliare, con una Ford condotta da un uomo di Francavilla Fontana. Nell'impatto il piccolo Isaia,Valente, 16 mesi, è morto. Ferite non gravemente la sorella e la madre. Sinistro nel pomeriggio di ieri.

