Era Stefania ne I Cesaroni: oggi a 52 anni ha i capelli corti e biondi [FOTO] (Di martedì 11 agosto 2020) Ne I Cesaroni quello di Stefania è uno dei personaggi principali. E’ la preside della scuola e la moglie di Ezio. Le tocca tenere a bada i ragazzi di medie e liceo e stare dietro alle malefatte del marito. Elda Alvigini interpreta una donna forte, sicura di sé, ma altrettanto sensibile, che spesso nasconde le proprie preoccupazioni dietro a una maschera di tenacia e irruenza. Nella serie il suo più grande amore è Walter: un figlio in cui ripone molte speranze e altrettanta fiducia. Nell’ultima stagione, il pubblico più affezionato, saprà che Stefania si trova ad affrontare un mondo nuovo: un mondo senza Ezio, senza Walter e senza Lucia. Ma con grande caparbietà supera ogni ostacolo che le si pone sul percorso. Avete visto com’è diventata oggi e ... Leggi su velvetgossip

