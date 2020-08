Era Leneatha Reed di Vite al Limite di 300 kg: oggi può fare la mamma [FOTO] (Di martedì 11 agosto 2020) Vite al Limite continua ad ottenere molto successo anche nella messa in onda delle repliche nel periodo estivo. Il pubblico italiano è stato letteralmente conquistato dalla trasmissione americana e si è legato alle storie di pazienti con problemi di peso. Spesso quei pesi così incredibili nascono da situazioni difficili, da traumi infantili e da vicende così surreali che sembrano la trama di un film. Eppure è tutto vero, e proprio per questo i telespettatori non smettono di seguirne i risvolti cercando anche i loro protagonisti sul web. Una storia particolare, ad esempio, è quella di Leneatha Reed che pesava quasi 300 kg: ecco come è diventata oggi. Era Leneatha Reed di quasi 300 kg: a Vite al ... Leggi su velvetgossip

Ultime Notizie dalla rete : Era Leneatha Vite al limite, come stanno oggi Leneatha Reed e Coliesa McMillan NewNotizie Era Leneatha Reed di Vite al Limite di 300 kg: oggi può fare la mamma [FOTO]

Vite al Limite continua ad ottenere molto successo anche nella messa in onda delle repliche nel periodo estivo. Il pubblico italiano è stato letteralmente conquistato dalla trasmissione americana e si ...

Vite al limite, la storia di Leneatha: pesava 300Kg, ecco come è oggi

ma i miglioramenti sono stati tanti e tangibili e la sua vita è cambiata radicalmente, proprio a partire dal suo rapporto con la piccola Kenlyn. Strada facendo, Leneatha ha tenuto aggiornati i suoi ...

Vite al Limite continua ad ottenere molto successo anche nella messa in onda delle repliche nel periodo estivo. Il pubblico italiano è stato letteralmente conquistato dalla trasmissione americana e si ...ma i miglioramenti sono stati tanti e tangibili e la sua vita è cambiata radicalmente, proprio a partire dal suo rapporto con la piccola Kenlyn. Strada facendo, Leneatha ha tenuto aggiornati i suoi ...