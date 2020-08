Era Ezio ne I Cesaroni: oggi a 57 anni ha la barba lunga, “Ho amato I Cesaroni, ma…” [FOTO] (Di martedì 11 agosto 2020) Grande amico di Giulio e Cesare, Ezio è uno dei pilastri de I Cesaroni. La fortunatissima serie televisiva targata Mediaset ha appassionato migliaia e migliaia di telespettatori e a renderla così piacevole è stata anche la presenza, l’interpretazione superba, di Max Tortora nei panni di Ezio Masetti. Ezio, ne I Cesaroni, ha un’officina, ma è un po’ svogliato e goffo; per questo trascorre larga parte delle proprie giornate nella bottiglieria Cesaroni. Ha una moglie, Stefania, che ama molto, alla quale, però, fa sempre vivere avventure particolari. Ama moltissimo anche il figlio Walter e per lui farebbe qualsiasi cosa. Ezio non è presente ... Leggi su velvetgossip

yennefair : @AcrossTheStars7 La trilogia di Ezio sarà sempre la mia preferita, ma Origins non mi era affatto dispiaciuto e ques… - nuovalepanto : @cergi01 Ezio Mauro...non era il capo dei repubblichini ? - LaCLMLRIDRA : @_SDeJong_ Non ho il tempo per spiegare quanto l’industria hype milanese design e moda sia fondata sui suoi quattro… - albertino1971 : @EzioGreggio @juventusfc Ezio, torna al drive in che è meglio!!! Avete il più forte calciatore al mondo, forse, e u… - MusicaLeggera : Otro clásico de Luigi Tenco, con arreglos de Ezio Leoni (1964). La eficacia de lo sencillo. Es un don. “Ho capito c… -

Ultime Notizie dalla rete : Era Ezio Indimenticabile Ezio FS News Era Ezio ne I Cesaroni: oggi a 57 anni ha la barba lunga, “Ho amato I Cesaroni, ma…” [FOTO]

Grande amico di Giulio e Cesare, Ezio è uno dei pilastri de I Cesaroni. La fortunatissima serie televisiva targata Mediaset ha appassionato migliaia e migliaia di telespettatori e a renderla così piac ...

Era Stefania ne I Cesaroni: oggi a 52 anni ha i capelli corti e biondi [FOTO]

Ne I Cesaroni quello di Stefania è uno dei personaggi principali. E’ la preside della scuola e la moglie di Ezio. Le tocca tenere a bada i ragazzi di medie e liceo e stare dietro alle malefatte del ma ...

Grande amico di Giulio e Cesare, Ezio è uno dei pilastri de I Cesaroni. La fortunatissima serie televisiva targata Mediaset ha appassionato migliaia e migliaia di telespettatori e a renderla così piac ...Ne I Cesaroni quello di Stefania è uno dei personaggi principali. E’ la preside della scuola e la moglie di Ezio. Le tocca tenere a bada i ragazzi di medie e liceo e stare dietro alle malefatte del ma ...