Era Clark Kent in Smallville: Oggi a 43 anni ha i capelli brizzolati [FOTO] (Di martedì 11 agosto 2020) Clark Kent era il protagonista della fortunata serie tv Smallville. La serie televisiva andata in onda tra il 2001 e il 2011 ha contribuito a sviluppare l’interesse del pubblico verso il mondo dei supereroi. Seguitissima in Italia la serie ha reso Tom Welling un’autentica star. L’attore interprete del personaggio principale, è presente in tutte le puntate della serie e sarà coinvolto in continue avventure. Arrivato sulla Terra per vie misteriose, Clark Kent viene adottato da una coppia impossibilita ad avere figli. La narrazione della serie è incentrata sulla crescita di Clark e sulla sua presa di coscienza di fronte ai poteri che scopre di avere. Nella cittadina di Smallville Clark Kent si ... Leggi su velvetgossip

Clark___8 : @Toolazy2bORigin @aliasvaughn Di Sarri solo i più ottimisti la pensavano in quel modo, era chiaramente inadeguato p… - hugmenaliii : -The Flash ?? Barry è stata la cotta successiva a Clark,e non credo mi sia ancora passata???? L’ho vista con mio pad… - LacourTorino : @antonioboselli @LewisHamilton Quando esordì dissi che era il diretto erede di Jim Clark per il suo stile di guida,… - catiaconlac : RT @RaiRadio2: Era il 1965 e Petula Clark cantava (a squarciagola) 'Ciao ciao'. Oggi #GliSbandati nell'ultima puntata della stagione ne ana… - violamad79 : La poliziotta morta in servizio che dona gli organi??la parata in suo onore in ospedale quando trasportano il cuore… -

Ultime Notizie dalla rete : Era Clark Il 17enne che ha hackerato Twitter Il Post Lotus 56: l’auto da Formula 1 e Indy500 con turbina da elicottero

Pur non avendo mai vinto una gara, la Lotus 56 merita senza dubbio un posto di riguardo nella storia dell’automobilismo. Oltre ad avere partecipato sia alla 500 miglia di Indianapolis che al mondiale ...

Straw Hat: 20 dive del cinema con il cappello di paglia

Se quest’estate avete intenzione di proteggervi dal sole con un cappello di paglia, vi conviene ispirarvi ad alcune delle nostre muse del cinema preferite: pensate a Grace Kelly, Meryl Streep, Julia R ...

Pur non avendo mai vinto una gara, la Lotus 56 merita senza dubbio un posto di riguardo nella storia dell’automobilismo. Oltre ad avere partecipato sia alla 500 miglia di Indianapolis che al mondiale ...Se quest’estate avete intenzione di proteggervi dal sole con un cappello di paglia, vi conviene ispirarvi ad alcune delle nostre muse del cinema preferite: pensate a Grace Kelly, Meryl Streep, Julia R ...