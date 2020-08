Era Charlie ne “La fabbrica di cioccolato”: oggi a 28 anni barba incolta, irriconoscibile…[FOTO] (Di martedì 11 agosto 2020) La fabbrica di cioccolato è uno dei film più famosi di Tim Burton. Tratto dall’omonimo libro di Roald Dahl, si tratta della seconda trasposizione cinematografica dell’opera letteraria, dopo la prima pellicola del 1971. Uscito nelle sale nel 2005, ebbe un grande successo, sia di pubblico che di critica, grazie anche all’interpretazione di Johnny Depp. L’attore riuscì ad offrire un ritratto sopra le righe del celebre Willy Wonka, in grado di non sfigurare dinanzi al suo illustre predecessore, Gene Wilder. Tuttavia, il film si distinse anche per la bravura dei giovani attori. Ognuno di loro regalò una performance memorabile. In particolar modo il giovane protagonista, Charlie Bucket, venne interpretato con grande sensibilità da Freddie Highmore, allora 12enne. L’attore ... Leggi su velvetgossip

“Charlie Beach”: il saggio storico di Fabrizio Sergi sarà presentato il 13 agosto a Villa Ragno

