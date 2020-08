Era Baby in Dirty Dancing: oggi a 60 anni dopo la malattia è diventata così [FOTO] (Di martedì 11 agosto 2020) “Nessuno può mettere Baby in un angolo” è la frase cult che meglio rappresenta la protagonista di una delle pellicole più amate della storia del cinema: Dirty Dancing. Ma avete visto come è diventata oggi? Bellissima a 60 anni: Jennifer Grey ha superato la malattia Jennifer Grey è nata a New York il 26 marzo 1960, nota al grande pubblico per il ruolo di Frances “Baby” Houseman, diciassettenne timida e intellettuale che perde la testa per il ballerino Johnny, interpretato da Patrick Swayze, in “Dirty Dancing – Balli proibiti“. Nonostante abbia preso parte a diversi film, tra cui “The Cotton Club” di Francis Club di Francis Ford ... Leggi su velvetgossip

“Nessuno può mettere Baby in un angolo” è la frase cult che meglio rappresenta la protagonista di una delle pellicole più amate della storia del cinema: Dirty Dancing. Ma avete visto come è diventata ...

