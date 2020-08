Emma Marrone innamorata? Chi è il modello vicino alla cantante (Di martedì 11 agosto 2020) Carriera in continua ascesa, personalità umile e mai eccessivamente protagonista Emma Marrone non è mai stata troppo fortunata in amore. Le sue vicende sentimentali sono note eppure la cantante non si è mai lasciata abbattere anzi ha sempre dimostrato ironia parlando dei suoi fallimenti sentimentali. Estate calda anche per Emma Marrone che a quanto pare ha ritrovato un vecchio flirt, non stiamo parlando di certo di Stefano de Martino reduce dalla fine della storia con Belen Rodriguez, ma del modello Nikolai Danielsen conosciuto la scorsa estate e da lei definito solo un amico. Emma e Nikolai sono stati paparazzati più volte insieme: prima a Roma e poi in barca in gita tra Capri e Formentera. A dare la notizia di ... Leggi su quotidianpost

