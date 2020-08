Emma Marrone, flirt con il modello? Le foto scatenano il gossip (Di martedì 11 agosto 2020) Emma Marrone è stata avvistata in adorabile compagnia di un aitante individuo di sesso maschile. Ora, è caccia al gossip: è arrivato il tempo dell’amore per la cantante di Fortuna? Ritorno di fiamma per Emma Marrone? Un nuovo “bellissimo” per Emma Marrone? Dopo Stefano De Martino e Fabio Borriello, potrebbe essere il turno di Nikolai Danielsen, modello che la cantante aveva già frequentato un anno fa. I due erano stati paparazzati insieme nel 2019 ma dopo poco tempo, Danielsen era scomparso. fotografati insieme a Capri Arriva l’estate, ed è di nuovo tempo di Nikolai? Era agosto infatti lo scorso anno quando sui giornali apparirono le prime foto di ... Leggi su thesocialpost

