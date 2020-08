Emilia Romagna: per chi rientra da da Spagna, Grecia e Malta tamponi obbligatori (Di martedì 11 agosto 2020) Le vacanze ora fanno paura, soprattutto quelle all’estero. E il motivo arriva dai dati: in questo momento molti focolai di coronavirus si sono sviluppati a causa del rientro da paesi esteri dalle vacanze estive. Soprattutto giovani. L’età media di chi si ammala di Covid è infatti ora scesa sotto i 40 anni, molto inferiore rispetto a quella registrata dall’inizio della pandemia. Per questo motivo l’Emilia Romagna, in un’ordinanza che verrà firmata domani, dà il via libera ai tamponi obbligatori per chi rientra da Spagna, Grecia e Malta. Il tampone verrà effettuato entro 24 ore dal rientro in Italia e in caso di esito negativo non sarà necessaria la quarantena. Discorso diverso invece ... Leggi su italiasera

sbonaccini : #Apicoltura. @RegioneER investe 555 mila euro per miglioramento QUALITA' MIELE e ALVEARI. Bando fino al 19/11.… - RegioneER : #Coronavirus. Tampone obbligatorio per chi rientra da #Grecia, #Spagna e #Malta: domani ordinanza del presidente… - Agenzia_Ansa : In Emilia-Romagna obbligo di fare il tampone per chi rientra dalle vacanze da Spagna, Grecia e Malta #Coronavirus… - Viantiqua : RT @CFSFornio: Ci vediamo l'anno prossimo #Fornio #Fidenza #Parma #cfsfornio #inemiliaromagna #likes_parma #vivoparma #igersparma #volgopa… - carmen_distaso : RT @rep_bologna: Emilia Romagna: tampone obbligatorio per chi rientra da Grecia, Spagna e Malta [aggiornamento delle 16:57] -