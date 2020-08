Eli Roth's History of Horror 2: la data di uscita e gli ospiti della nuova stagione (Di martedì 11 agosto 2020) Eli Roth's History of Horror 2 tornerà sugli schermi di AMC in autunno e online sono state svelate la data di uscita e la lista degli ospiti. Eli Roth's History of Horror 2, la docu-serie di AMC condotta dal famoso regista, ha ora una data di uscita: domenica 10 ottobre il progetto ritornerà sugli schermi americani. Il network ha inoltre svelato alcuni dei nomi degli ospiti che appariranno nelle puntate inedite del progetto. Le nuove puntate di History of Horror si concentreranno sui mostri, bambini malvagi, streghe, case infestate e molto altro. Tra gli ospiti coinvolti da Eli Roth ci saranno Megan Fox ... Leggi su movieplayer

MrPeliculitas : John Carpenter Susan Sarandon Eli Roth Dario Argento Paul Naschy -

Eli Roth e Lorenza Izzo sul Red Carpet di The Green Inferno

