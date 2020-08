Elezioni Usa, il candidato democratico Biden sceglie Kamala Harris come vice (Di martedì 11 agosto 2020) Il candidato democratico Joe Biden ha scelto Kamala Harris come vice in vista della corsa alle presidenziali americane del prossimo 3 novembre. "Ho il grande onore di annunciare che ho scelto come ... Leggi su quotidiano

