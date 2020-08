Elezioni Usa, Biden sceglie Harris come sua vice. Afroamericana con mamma indiana: chi è la donna voluta dallo sfidante di Trump (Di martedì 11 agosto 2020) Kamala Harris, 55 anni, senatrice della California dal 2017, è stata scelta da Joe Biden come vicepresidente in caso di vittoria democratica alle Elezioni Usa del prossimo autunno. Il suo profilo politico è di tutto rispetto: ha proposto tagli alle tasse per la classe media, la riforma della polizia e la trasformazione del linciaggio in reato federale. Figlia di un giamaicano e una indo-americana, immigrata da Chennai, Harris è una scelta che dà anche voce alle minoranze. E sarebbe la prima vicepresidente donna. Il suo profilo non è tra i più graditi alla sinistra, poiché da attorney general della California, diede mano (molto) libera alla polizia. Durante le primarie, da candidata, è stata inoltre ... Leggi su ilfattoquotidiano

MediasetTgcom24 : G7, Trump pensa a vertice in Usa dopo elezioni: 'Inviterei Putin' #donaldtrump - fattoquotidiano : “Quello che sta accadendo nella Giunta per le elezioni del Senato fa letteralmente schifo”. Nicola Fratoianni non u… - Agenzia_Ansa : #Usa - La procura di #Manhattan indaga #Trump per frode bancaria. A 90 giorni dalle elezioni presidenziali, lo scri… - EugenioCardi : RT @Open_gol: È stata la prima americana di orgini asiatiche ad essere nominata senatrice - PaoloGir33 : RT @ilgiornale: Le posizioni di Biden sull'aborto impedirebbero al candidato Dem di accedere all'eucaristia. Il cardinale Burke ne è certo… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Usa Elezioni Usa, chi vincerà fra Trump e Biden? Lo svela al Corriere lo storico Allan Lichtman Corriere della Sera Usa: sondaggio, Biden in vantaggio di cinque punti in Wisconsin.

New York, 11 ago 20:53 - (Agenzia Nova) - Secondo un nuovo sondaggio, il presunto candidato alla presidenza del Partito democratico, Joe Biden, è in vantaggio di cinque punti sul presidente Trump in W ...

Usa: Pelosi condanna gli arresti politici a Hong Kong voluti da Pechino

New York, 11 ago 21:56 - (Agenzia Nova) - Il presidente della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, oggi condannato una serie di arresti a Hong Kong dopo l'approvazione di una leg ...

New York, 11 ago 20:53 - (Agenzia Nova) - Secondo un nuovo sondaggio, il presunto candidato alla presidenza del Partito democratico, Joe Biden, è in vantaggio di cinque punti sul presidente Trump in W ...New York, 11 ago 21:56 - (Agenzia Nova) - Il presidente della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, oggi condannato una serie di arresti a Hong Kong dopo l'approvazione di una leg ...