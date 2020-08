Elezioni Usa 2020, Joe Biden sceglie Kamala Harris come vicepresidente (Di martedì 11 agosto 2020) Joe Biden ha scelto Kamala Harris come vicepresidente nella corsa alle presidenziali Usa. Lo riporta il New York Times. La senatrice della California, 55 anni, è la prima donna di colore (padre giamaicano, madre indiana) ad essere indicata per la vicepresidenza. E’ uno degli esponenti di spicco del partito democratico americano. Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Usa Elezioni Usa, chi vincerà fra Trump e Biden? Lo svela al Corriere lo storico Allan Lichtman Corriere della Sera Usa: sondaggio, Biden in vantaggio di cinque punti in Wisconsin.

New York, 11 ago 20:53 - (Agenzia Nova) - Secondo un nuovo sondaggio, il presunto candidato alla presidenza del Partito democratico, Joe Biden, è in vantaggio di cinque punti sul presidente Trump in W ...

Joe Biden sceglie Kamala Harris: è la prima donna nera a essere candidata come vicepresidente

