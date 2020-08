Elezioni Bielorussia, duri scontri: morto un manifestante (Di martedì 11 agosto 2020) In Bielorussia, nella seconda notte di scontri tra polizia e manifestanti per la rielezione di Lukashenko, è morto un manifestante. La tensione è altissima. Iniziano a pronunciarsi anche vari capi di Stato. Alcuni non ci vedono chiaro, altri dicono che le votazioni sono state manomesse dall’interno. Tutto questo accade in Bielorussia ove, nella giornata di ieri, è stata proclamata l’ennesima vittoria di Alexander Lukashenko. Quello che, da molti europeisti e altri esponenti mondiali, è definito come “L’ultimo dittatore d’Europa”. Lukashenko rieletto per la sesta volta consecutiva. Al potere dal 1994, rimane alla guida del Paese vincendo le Elezioni di questo 2020 con l’80,23% dei voti. Appena emessi i risultati sono ... Leggi su bloglive

