Edoardo Vianello non parla della morte di sua figlia, farà sempre troppo male (Foto) (Di martedì 11 agosto 2020) Ospite di oggi a Io e Te Edoardo Vianello ma non c’è una parola sulla morte della figlia, sulla drammatica morte di Susanna Vianello (Foto). Il cantante non desidera parlarne e Pierluigi Diaco non ha intenzione di tirare fuori quel dolore. “Non voglio entrare nel dolore che ti ha privato di tuta figlia, non voglio che sia mostrato in televisione, deve rimanere privato” è il commento del conduttore che sfiora l’argomento, non si può far finta che questo dramma per Edoardo Vianello non esista ma proprio perché è un dolore che farà sempre male non c’è niente da dire. Servirebbe ... Leggi su ultimenotizieflash

