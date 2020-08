“Ecco ‘Sputnik’, il primo vaccino anti-Covid nel mondo’, testato anche da mia figlia”, annuncia Putin (Di martedì 11 agosto 2020) “Questa mattina è stato registrato il primo vaccino contro il Covid-19 nel mondo”, a motivare il tono piuttosto euforico con il quale il presidente russo, Vladimir Putin, stamane ha annunciato l’evento, aggiungendo un ‘particolare’ non da poco: “in un certo senso – ha infatti confidato il numero uno del Cremlino – ha partecipato all’esperimento: dopo il vaccino aveva la febbre a 38, poi il giorno dopo a 37”. Il vaccino anti-Covid russo è stato chiamato ‘Sputnik’ Dunque, al momento efficace anche in casa Putin, al vaccino russo è stato dato un nome importante ed altamente evocativo: Sputnik, ... Leggi su italiasera

