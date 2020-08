Ecco perché Biden ha scelto la Harris come suo vicepresidente (Di martedì 11 agosto 2020) Cinquantaquattro anni, madre indiana e padre giamaicano, senatrice della California, ex procuratore distrettuale di San Francisco e Attorney General della California, prima asio-americana a candidarsi alla Casa Bianca, seconda donna di colore nella storia del Senato di Washington, Kamala Harris è la candidata vicepresidente di Joe Biden alle elezioni di novembre. Harris è una predestinata che lavora da anni per questo momento. Il 27 gennaio 2019, il giorno in cui ha annunciato di candidarsi alle primarie presidenziali, Kamala Harris ha raccolto ad Oakland, sua città natale, una folla oceanica, che ha colpito anche Donald Trump, solitamente restio a complimentarsi con gli avversari. Il suo messaggio presidenziale è stato sulla stessa lunghezza di quello obamiano, ovvero ... Leggi su linkiesta

matteosalvinimi : Perché Conte non ferma gli sbarchi? Un'idea me la sono fatta. Se avete qualche minuto, ecco la mia intervista di og… - Avvenire_Nei : Fake news. Cani mangiati a Lampedusa dai migranti: ecco perché è una bufala - NicolaPorro : Altro che “modello italiano”. Sia se si è per la linea sanitaria dura sia se si è avversari del #lockdown assoluto… - kookietaae : ecco perché è l’amore della mia vita - gigietto81 : “La legge naturale vi condanna all’estinzione' ECCO PERCHÉ SCRITTA BENE O MENO SI HA BISOGNO DEL #ddlzan .… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco perché Tunnel stretto Messina: «Perché è meglio del ponte». Il progetto di Giovanni Saccà Corriere della Sera