Ecco la legge che impone all’Inps di pubblicare i nomi dei deputati col bonus 600 euro (Di martedì 11 agosto 2020) Secondo la vicepresidente dell’Inps, Marialuisa Gnecchi, a decidere sulla pubblicazione dei nomi dei politici che hanno ottenuto il bonus di 600 euro “deve essere il Garante della privacy“. Ma già ieri gli uffici dell’authority hanno ricordato che la via maestra è la richiesta di accesso agli atti dell’istituto. Che non ha motivo per negarli visto che la legge 33 del 2013 sulla trasparenza delle pubbliche amministrazioni è chiara. L’obbligo di rendere noti i beneficiari di sussidi e contributi statali prevede un‘unica eccezione: i casi in cui da quei dati “sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati”. Un rischio che non riguarda certo ... Leggi su ilfattoquotidiano

amnestyitalia : Arrestato il direttore del quotidiano @appledaily_hk @JimmyLaiApple i suoi due figli e quattro giornalisti. Rischia… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Il nuovo ponte di Genova resiste all… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Conte e i servizi. Esplosione a Beir… - Oktoechos : @GiuliaCortese1 Se proprio voleva commuoverci doveva osare di più il sig. Polito. 'il cielo stellato sopra di me, e… - Roberta93984462 : @GassmanGassmann Il problema non sono loro o i commercialisti ma piuttosto la legge che , nonostante siano parlamen… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco legge Ecco la legge che impone all’Inps di pubblicare i nomi dei deputati col bonus 600 euro Il Fatto Quotidiano Bonus famiglia e figli 2020: ecco gli aiuti e come richiederli

Bonus famiglia e figli 2020: bonus bebè, reddito di cittadinanza, assegni familiari maternità, sono tutte le agevolazioni riservate alle famiglie a basso reddito ISEE. Ma quali sono esattamente questi ...

Di Maio si scatta il selfie. Ma per lui finisce male

Sorridente, abbronzato e senza mascherina nè precauzioni di distanziamento sociale all'interno di un locale pubblico di San Gavino in Sardegna, si sta scatenando una vera e propria bufera mediatica su ...

Bonus famiglia e figli 2020: bonus bebè, reddito di cittadinanza, assegni familiari maternità, sono tutte le agevolazioni riservate alle famiglie a basso reddito ISEE. Ma quali sono esattamente questi ...Sorridente, abbronzato e senza mascherina nè precauzioni di distanziamento sociale all'interno di un locale pubblico di San Gavino in Sardegna, si sta scatenando una vera e propria bufera mediatica su ...