E se Willy il Principe di Bel-Air fosse un drama? L’idea di un fan film diventerà una serie prodotta da Will Smith (Di martedì 11 agosto 2020) Bel-Air reboot drama di Willy il Principe di Bel-Air da fan film a serie tv vera e propria prodotta da Will Smith Questa è la maxi storia di come una delle comedy cult degli anni ’90 sta per diventare un drama. Le vie della serialità sono sempre più infinite e Willy il Principe di Bel-Air avrà un reboot drama. L’idea parte da un fan film realizzato da Morgan Cooper e di cui è stato rilasciato un trailer lo scorso anno che ha ottenuto un “discreto” riscontro (5,4 milioni di visualizzazioni nel trailer e 7,5 milioni totali contando un secondo post) e l’apprezzamento di ... Leggi su dituttounpop

clikservernet : Willy, il principe di Bel Air: in arrivo un reboot della serie - Noovyis : (Willy, il principe di Bel Air: in arrivo un reboot della serie) Playhitmusic - - cinemaniaco_fb : ?????????????? Willy, il principe di Bel Air: in arrivo un reboot della serie - classicalball85 : Adesso ci rovinano pure Willy il principe di Bel Air con un remake - DrApocalypse : Willy il Principe di Bel Air, arriva il reboot versione DRAMA tratto da un finto trailer - è ufficiale… -

Ultime Notizie dalla rete : Willy Principe 5 cose che ci ha insegnato Willy, il principe di Bel-Air Wired Italia E se Willy il Principe di Bel-Air fosse un drama? L’idea di un fan film diventerà una serie prodotta da Will Smith

Bel-Air reboot drama di Willy il Principe di Bel-Air da fan film a serie tv vera e propria prodotta da Will Smith Questa è la maxi storia di come una delle comedy cult degli anni ’90 sta per diventare ...

Willy, il Principe di Bel-Air: in sviluppo il reboot con un nuovo tono

Stando a quanto riportato dal The Hollywood Reporter, sarebbe in fase di sviluppo un reboot per Willy, il Principe di Bel-Air, amata sitcom degli anni ’90 con protagonista un giovane Will Smith. Le fo ...

Bel-Air reboot drama di Willy il Principe di Bel-Air da fan film a serie tv vera e propria prodotta da Will Smith Questa è la maxi storia di come una delle comedy cult degli anni ’90 sta per diventare ...Stando a quanto riportato dal The Hollywood Reporter, sarebbe in fase di sviluppo un reboot per Willy, il Principe di Bel-Air, amata sitcom degli anni ’90 con protagonista un giovane Will Smith. Le fo ...