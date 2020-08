È morto Alberto Bauli, il “re del pandoro”: ha guidato l’azienda di famiglia per 25 anni (Di martedì 11 agosto 2020) È morto oggi a Verona Alberto Bauli, il “re del pandoro”. L’ingegner Bauli avrebbe compiuto 80 anni il 5 settembre e per oltre 25 anni è stato presidente del gruppo dolciario fondato nel 1922 dal padre Ruggero, ora con sede a Castel d’Azzano, nel Veronese, e da anni leader italiano nella produzione di pandori e dolci da ricorrenza. Alberto Bauli è stato per alcuni anni anche consigliere del Banco Popolare, ricoprendo la carica di presidente della Banca Popolare di Verona. Sotto la sua guida l’azienda ha conquistato una presenza importante nel settore dolciario passando dalla produzione di prodotti stagionali e di ricorrenza come, appunto, i pandori, ... Leggi su ilfattoquotidiano

