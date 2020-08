E’ Marta Fascina la nuova fidanzata di Silvio Berlusconi: su Chi foto mano nella mano (Di martedì 11 agosto 2020) nuova vita per Silvio Berlusconi che dopo aver passato il lockdown blindato nella sua villa a Nizza, si va vedere da qualche settimana anche in Italia. Finita la sua storia con Francesca Pascale, che pare sia terminata nel mese di marzo, il cavaliere adesso si accompagna con un’altra donna , la sua nuova fidanzata. E’ Marta Fascina e pare che i due stiano insieme da qualche mese. Per la prima volta sulla rivista Chi, le immagini che mostrano Berlusconi insieme alla Fascina, mano nella mano, a dimostrazione che la storia d’amore va a gonfie vele. Marta Fascina E’ LA ... Leggi su ultimenotizieflash

HuffPostItalia : Silvio Berlusconi per la prima volta mano nella mano con Marta Fascina a Villa Certosa - Peppe_Leggio : RT @HuffPostItalia: Silvio Berlusconi per la prima volta mano nella mano con Marta Fascina a Villa Certosa - clessidra965 : RT @HuffPostItalia: Silvio Berlusconi per la prima volta mano nella mano con Marta Fascina a Villa Certosa - jadarf1 : RT @HuffPostItalia: Silvio Berlusconi per la prima volta mano nella mano con Marta Fascina a Villa Certosa - DoctorDeathStar : RT @neXtquotidiano: L’autoesilio di Berlusconi in Francia con Marta Fascina -

Ultime Notizie dalla rete : Marta Fascina Silvio Berlusconi e Marta Fascina, prima paparazzata: colpaccio-Signorini, occhio al vestito della compagna del Cav LiberoQuotidiano.it E’ Marta Fascina la nuova fidanzata di Silvio Berlusconi: su Chi foto mano nella mano

Nuova vita per Silvio Berlusconi che dopo aver passato il lockdown blindato nella sua villa a Nizza, si va vedere da qualche settimana anche in Italia. Finita la sua storia con Francesca Pascale, che ...

Silvio Berlusconi e Marta Fascina, prima paparazzata: colpaccio-Signorini, occhio al vestito della compagna del Cav

E a scodellarla è ovviamente Chi, il settimanale di Alfonso Signorini. Si tratta della prima immagine che ritrae Silvio Berlusconi insieme alla sua nuova compagna, Marta Fascina: ecco i due, mano ...

Nuova vita per Silvio Berlusconi che dopo aver passato il lockdown blindato nella sua villa a Nizza, si va vedere da qualche settimana anche in Italia. Finita la sua storia con Francesca Pascale, che ...E a scodellarla è ovviamente Chi, il settimanale di Alfonso Signorini. Si tratta della prima immagine che ritrae Silvio Berlusconi insieme alla sua nuova compagna, Marta Fascina: ecco i due, mano ...