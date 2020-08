"E chi mi ammazza?". Impensabile Belen Rodriguez: altro clamoroso schiaffone a De Martino (Di martedì 11 agosto 2020) Una Belen Rodriguez assolutamente combattiva, fiera, che insomma sembra davvero essersi lasciata alle spalle ogni dispiacere che Stefano De Martino può averle procurato (i due, infatti, hanno rotto anche se non sono ancora chiavi i motivi dell'allontanamento). La showgirl argentina ora è impegnata nelle riprese di Tu si que vales, ma su Instagram è attivissima. Uno degli ultimi post è una sua foto in ombra, molto suggestiva. Ma non è tanto la foto a far parlare, quanto ciò che è accaduto tra i commenti. Una seguace ha infatti scritto a Belen: "Non lasciare che nessuno ti demolisca mai. Siamo donne, non esiste!". E la Rodriguez ha risposto, in modo chiaro, netto, inequivocabile: "Ricordati che non accadrà mai. E chi ci ammazza?". ... Leggi su liberoquotidiano

Facchinetti: "Ladri in casa, mia moglie vomita da giorni per lo shock. Se entri da me io ti ammazzo"

Le immagini non mentono e Francesco Facchinetti le mostra tutte. Mostra quello che le telecamere di sicurezza hanno colto in casa sua. L'arrivo del ladro, il modo in cui si muove disinvolto all'intern ...

