Dove allenerà Sarri? La Roma è data a quota 3,50, ma c’è anche l’ipotesi del ritorno a Napoli (Di martedì 11 agosto 2020) Maurizio Sarri è stato esonerato dalla Juventus. Quale sarà il suo destino, adesso? Sul punto si interrogano i trader, che stilano una classifica sulle possibili destinazioni del tecnico. Ne scrive Agipro. “In cima alla lista c’è la Roma offerta a 3,50. Le ultime indiscrezioni infatti riportano come il tecnico toscano avrebbe già dato la sua disponibilità ai giallorossi. L’unico ostacolo sarebbe rappresentanto da PauloFonseca, attuale allenatore della Roma, che potrebbe strappare la riconferma nonostante gli obiettivi mancati”. Ma tra le possibilità, al secondo posto, c’è anche un clamoroso ritorno a Napoli. “La prima panchina alternativa per Sarri è ... Leggi su ilnapolista

