Douglas Costa sacrificabile dalla Juve: piace al Manchester City (Di martedì 11 agosto 2020) Douglas Costa è uno dei giocatori che la Juve potrebbe sacrificare per far quadrare il bilancio: piace molto al Manchester City La Juve ha intenzione di sfoltire la rosa, cedendo i giocatori over 30 e quelli che in questi anni hanno dato poco supporto alla causa bianconera. Tra questi sicuramente c'è Douglas Costa, tediato dai continui infortuni. Come spiega Tuttosport, il brasiliano potrebbe essere uno dei sacrificati. Il giocatore piace molto al Manchester City, e in caso di una buona offerta potrebbe essere ceduto. A bilancio l'esterno pesa ben 21 milioni.

La Juve di Pirlo: Matuidi va all’Inter Miami, Agnelli risparmia 3,5 milioni. Prossimi addii: Higuain, Costa e Bernardeschi

Juve, parte la rivoluzione. Il primo a salutare è Blaise Matuidi: il futuro del centrocampista sarà all’Inter Miami in Major League Soccer, negli Stati Uniti. L’accordo con il club guidato da David Be ...

