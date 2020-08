Dopo la festa Paola Turani mostra i regali di compleanno più belli (Foto) (Di martedì 11 agosto 2020) Una festa di compleanno speciale per Paola Turani che ha soffiato su 33 candeline imbarazzandosi per i regali ricevuti (Foto). La splendida modella e influencer non è più abituata a ricevere regali e quando ieri sera è arrivato il momento di scoprire cosa le avessero comprato i suoi amici si è emozionata. Ha recuperato poi al risveglio mostrando i regali ricevuti. Per Paola Turani una festa di compleanno meravigliosa in un posto da sogno; una location da mille e una notte, un party e una giornata curati nel dettaglio. La festeggiata ha condiviso tutto sui social mostrando anche la location Borgo Egnazia. In piscina gonfiabili ... Leggi su ultimenotizieflash

Ultime Notizie dalla rete : Dopo festa Gravissimo dopo una caduta in piscina durante una festa La Gazzetta di Reggio In Sardegna stop a tutte le discoteche, anche quelle all’aperto: valgono le regole del governo (che le vorrebbe chiuse)

Mentre in tutta Italia monta il “caso” delle discoteche, fonti di contagio tra i più giovani, molte delle quali chiuse dopo assembramenti, in Sardegna le sale da ballo all’aperto rimarranno serrate. A ...

Covid-19, come si sta evolvendo l'epidemia in Sicilia

Dati che si aggiornano, ordinanze regionali titubanti, sindaci che chiudono le spiagge in vista di Ferragosto e responsabilità collettiva a corrente alternata. La situazione epidemiologica in Sicilia ...

