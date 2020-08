“Dobbiamo valutare”. Viviana Parisi, tutte le fasi dell’autopsia sulla donna trovata morta a Caronia (Di martedì 11 agosto 2020) E’ iniziata l’autopsia sul corpo di Vivian Parisi, la deejay di 43 anni trovata senza vita sabato pomeriggio nei boschi attorno a Caronia nel messinese. Si è dovuto attendere l’arrivo dell’entomologo forense che prima di raggiungere l’ospedale Papardo di Messina è voluto andare sul luogo del ritrovamento del corpo insieme con il Procuratore capo di Patti Angelo Vittorio Cavallo che coordina l’inchiesta. L’entomologo è Stefano Vanin e arriva dalla Liguria, mentre il medico legale è Elvira Ventura Spagnolo insieme con la professoressa Daniela Sapienza. “Adesso procederemo con un esame Tac – ha detto il medico legale Elvira Ventura -, per valutare eventuali lesività che normalmente non andiamo a ispezionare normalmente, quindi si procederà con ... Leggi su caffeinamagazine

