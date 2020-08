Dj morta: oggi l’autopsia, proseguono senza soste le ricerche di Gioele (Di martedì 11 agosto 2020) Caronia (Messina), 11 ago. (Adnkronos) – Sarà eseguita questa mattina all’ospedale Papardo di Messina l’autopsia sul corpo di Viviana Parisi, la deejay di 43 anni trovata senza vita sabato pomeriggio nei boschi attorno a Caronia (Messina), a cinque giorni dalla sua scomparsa insieme con Gioele, il figlio di quattro anni di cui si sono perse da allora le tracce. Un esito atteso dagli inquirenti con particolare attenzione perché dal risultato dipenderà il proseguimento delle ricerche del piccolo. Intanto proseguono senza sosta le ricerche del piccolo Gioele. Gli inquirenti utilizzano anche cani molecolari e droni per cercare il bambino, in un perimetro che supera i 400 ettari. Ieri pomeriggio Mariella Mondello e il padre, ... Leggi su calcioweb.eu

