Dj morta: medico legale, 'esame Tac su Viviana, dobbiamo vedere condizioni cadavere' (Di martedì 11 agosto 2020) Messina, 11 ago. (Adnkronos) - "Adesso procederemo con un esame Tac, per valutare eventuali lesività che normalmente non andiamo a ispezionare normalmente, quindi si procederà con il repertamento entomologico e con l'esame autoptico". Lo ha detto Elvira Spagnolo, il medico legale che sta eseguendo l'autopsia sul cadavere di Viviana Parisi, la deejay trovata morta sabato. "dobbiamo vedere le condizioni del cadavere - dice - dobbiamo valutare secondo le tempistiche da seguire". C'è anche l'entomologo Stefano Vanin arrivato dalla Liguria su incarico della Procura di Patti che indaga sull'inchiesta. Leggi su iltempo

Quando i medici sono arrivati davanti a quella casa nella Contea di Franklin, in Alabama (USA), per il piccolo Bentley, 3 anni, non c’era più niente da fare. È morto dopo essere rimasto nell’auto arro ...

Dj morta: iniziata autopsia su corpo Viviana Parisi (2)

(Adnkronos) - L'entomologo è Stefano Vanin e arriva dalla Liguria, mentre il medico legale è Elvira Ventura Spagnolo insieme con la professoressa Daniela Spaienza.

