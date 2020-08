**Dj morta: iniziata autopsia su corpo Viviana** (Di martedì 11 agosto 2020) Messina, 11 ago. (Adnkronos) - E' iniziata l'autopsia sul cadavere di Viviana Parisi, la deejay di 43 anni, trovata cadavere sabato pomeriggio nei boschi di Caronia (Messina). Si è dovuto attendere l'arrivo dell'entomologo forense che prima di raggiungere l'ospedale Papardo di messina è voluto andare sul luogo del ritrovamento del corpo insieme con il Procuratore capo di Patti Angelo Vittorio Cavallo che coordina l'inchiesta. Leggi su liberoquotidiano

Agenzia_Ansa : Resta un giallo la morte della dj #VivianaParisi, oggi l'autopsia. Non si fermano le ricerche del piccolo #Gioele… - MediasetTgcom24 : Dj trovata morta a Messina, l'appello del pm: 'Chi ha visto, parli con noi' #vivianaparisi - la_gata_lova : dire 'CHI SA PARLI' in certi luoghi, e' una contraddizione di termini. Ogg l'autopsia sulla dj morta Pm: chi ha vis… - novasocialnews : Dj morta: Asia, il cane pastore tedesco alla ricerca del piccolo Gioele - alcinx : RT @discoradioIT: ++FLASH -DJ MORTA: ENTOMOLOGO FORENSE A MESSINA PER INIZIO AUTOPSIA- FLASH++ -

(Adnkronos) - L'entomologo è Stefano Vanin e arriva dalla Liguria, mentre il medico legale è Elvira Ventura Spagnolo insieme con la professoressa Daniela Spaienza.

A breve verrà effettuata l'autopsia sul corpo di Viviana Parisi che consentirà di avere maggiori dettagli su quando e come è morta.

