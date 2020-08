Dj morta in Sicilia, tra poco l’autopsia: entomologo forense sul luogo del ritrovamento [AGGIORNAMENTI LIVE] (Di martedì 11 agosto 2020) Oggi pomeriggio è prevista l’autopsia sul corpo di Viviana Parisi, la deejay di 43 anni trovata morta sabato pomeriggio a Caronia (Messina). Prima di iniziare l’autopsia, l’entomologo forense venuto da Genova, come apprende l’Adnkronos, ha voluto raggiungere il luogo del ritrovamento del cadavere della donna per prelevare del terriccio con larve e insetti attorno alla zona in cui era la deejay. L’entomologo era accompagnato dal Procuratore capo di Patti Angelo Vittorio Cavallo. Il corpo di Viviana Parisi era totalmente sfigurato e irriconoscibile. E’ stato identificata solo grazie alla fede nuziale e una scarpa Adidas. L’entomologo sta adesso raggiungendo l’ospedale Papardo di Messina per iniziare ... Leggi su meteoweb.eu

