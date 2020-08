Dj morta in Sicilia: oggi l’autopsia della 43enne, proseguono senza sosta le ricerche di Gioele (Di martedì 11 agosto 2020) Sarà eseguita oggi all’ospedale Papardo di Messina l’autopsia sul corpo di Viviana Parisi, la deejay 43enne trovata senza vita sabato pomeriggio nei boschi attorno a Caronia (Messina), dopo la sua scomparsa insieme con Gioele, il figlio di 4 anni di cui si sono perse le tracce: dal risultato dell’esame potrebbero emergere possibili dettagli che potrebbero aiutare nelle ricerche del piccolo. senza sosta le ricerche del piccolo Gioele: gli inquirenti utilizzano anche cani molecolari e droni per cercare il bimbo, in un perimetro che supera i 400 ettari. Ieri, durante un vertice in Prefettura a Messina, con inquirenti e soccorritori, è stato deciso che le ricerche si potrebbero ... Leggi su meteoweb.eu

MediasetTgcom24 : Messina, Viviana Parisi è morta: è suo il cadavere ritrovato a Caronia | Ancora nessuna traccia del piccolo Gioele… - C6Graziella : RT @TottusinPari: LA TRISTE VICENDA DI VIVIANA PARISI, TROVATA MORTA IN SICILIA AL CENTRO DELLA CRONACA IN QUESTI GIORNI: LE ORIGINI SARDE… - TottusinPari : LA TRISTE VICENDA DI VIVIANA PARISI, TROVATA MORTA IN SICILIA AL CENTRO DELLA CRONACA IN QUESTI GIORNI: LE ORIGINI… - infoitinterno : Apprensione per la sorte del piccolo Gioele, il figlio della dj morta in Sicilia: proseguono le ricerche del bimbo - infoitinterno : Dj morta in Sicilia, ricerca figlio a vuoto: il lutto colpisce anche la Sardegna - -