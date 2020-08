Dj morta in Sicilia, l’appello del procuratore: “Chi ha visto qualcosa parli. Strano che chi ha soccorso Viviana non si sia fatto vivo” (Di martedì 11 agosto 2020) “Chi ha soccorso Viviana Parisi dopo l’incidente ha compiuto un’opera meritoria, mi sembra Strano che non si siano fatti vivi. Non hanno nulla da nascondere. Vengano a raccontarci quello che hanno visto“: è l’appello lanciato dal procuratore di Patti (Messina), Angelo Vittorio Cavallo, che coordina l’inchiesta sulla morte della deejay 43enne trovata morta e sulla scomparsa del piccolo Gioele, il figlio di 4 anni. “Abbiamo la prova che degli automobilisti si siano fermati dopo l’incidente avvenuto in autostrada, perché non si presentano?“. “Faccio un appello a tutte le persone che hanno assistito ad una scena alquanto strana: si presentino in qualunque posto di Polizia per raccontare ciò che hanno ... Leggi su meteoweb.eu

