Dj morta: entomologo forense su luogo ritrovamento per prelievo larve e insetti (Di martedì 11 agosto 2020) Caronia (Messina), 11 ago. (Adnkronos) - Prima di iniziare l'autopsia sul cadavere di Viviana Parisi, la deejay di 43 anni trovata morta sabato pomeriggio, l'entomologo forense venuto da Genova, come apprende l'Adnkronos, ha voluto raggiungere il luogo del ritrovamento del cadavere della donna per prelevare del terriccio con larve e insetti attorno alla zona in cui era la deejay. L'entomolgo era accompagnato dal Procuratore capo di Patti Angelo Vittorio Cavallo. Il corpo di Viviana Parisi era totalmente sfigurato e irriconoscibile. E' stato identificata solo grazie alla fede nuziale e una scarpa Adidas. L'entomologo sta adesso raggiungendo l'ospedale Papardo di Messina per iniziare l'autopsia che ha subito un ritardo proprio a causa del ... Leggi su liberoquotidiano

