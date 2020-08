Dj morta: consulente legale famiglia, 'il marito di Viviana vuole conoscere la verità' (Di martedì 11 agosto 2020) Messina, 11 ago. (Adnkronos) - "Il marito di Viviana come tutta la sua famiglia vogliono conoscere la verità sulla morte della donna". Lo ha detto l'avvocato Pietro Venuti, legale della famiglia che partecipa all'Autopsia. "Il marito non è turbato dalle indagini - dice - ma rammaricato e distrutto dalla vicenda ha perso una moglie e non si trova il figlio", dice. "Sono tanti gli interrogativi", dice ancora. "Viviana ha camminato per un tratto ed era stata vista ma non è scattato immediatamente un controllo perché fosse lì", conclude. Leggi su iltempo

