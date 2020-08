Dj morta: all'autopsia anche due consulenti legali della famiglia di Viviana (Di martedì 11 agosto 2020) Messina, 11 ago. (Adnkronos) - Ci sono anche due consulenti legale della famiglia di Viviana Parisi, la deejay trovata morta nei boschi di Caronia (Messina) per l'autopsia che è in corso all'ospedale di Messina. La Procura di Patti ha nominato come periti due medici legali, Elena Ventura Spagnolo e Daniela Sapienza, e l'entomologo Stefano Vanin. Mentre la famiglia di Viviana Parisi ha nominato un proprio consulente, il medico legale Pina Certo, e due legali per rappresentarla, gli avvocati Pietro Venuti e Claudio Mondello. Leggi su liberoquotidiano

TV7Benevento : Dj morta: all'autopsia anche due consulenti legali della famiglia di Viviana... - celestinoceles7 : RT @Carmen09332007: @GioChirilly Questa mattina una signora entra in panetteria un attimo prima di me ed era agitata perché non trovava il… - KendyAka : @Alessandra__bb Stai tranquilla che non ti caga nessuno... tranne altri come ????Vai a Lavorare!!! Tutto il giorno su… - peppesignore : @Agenzia_Ansa Facciamola allora all'italiana morta?! - whitetulipxx : ma davvero la prima stagione di crimal minds finiva così? raga se l'avessi vista all'epoca sarei morta di infarto,… -

Ultime Notizie dalla rete : morta all Dj morta: all'autopsia partecipa anche esperta di larve e insetti Fortune Italia Borgo Veneto. Famiglia azzerata in un anno e mezzo. I genitori muoiono a pochi mesi dal figlio

Il 13 marzo 2019 Renzo Mion era morto in un incidente a Este: a novembre è mancato papà Renzo, sabato mamma Carlisa BORGO VENETO. Dalla tragedia del 13 marzo 2019 la sorte della famiglia Mion è stata ...

Si è spenta a 65 anni Rossella Soldani, una vita tra numeri e sorrisi

Era ricoverata nel reparto di Ematologia. Lascia il marito, il giornalista e collega Sandro Lulli, il figlio Valerio e la mamma. L'ultimo saluto alla camera mortuaria LIVORNO. Un attacco improvviso in ...

Il 13 marzo 2019 Renzo Mion era morto in un incidente a Este: a novembre è mancato papà Renzo, sabato mamma Carlisa BORGO VENETO. Dalla tragedia del 13 marzo 2019 la sorte della famiglia Mion è stata ...Era ricoverata nel reparto di Ematologia. Lascia il marito, il giornalista e collega Sandro Lulli, il figlio Valerio e la mamma. L'ultimo saluto alla camera mortuaria LIVORNO. Un attacco improvviso in ...