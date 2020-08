Dipendente positivo, due familiari anche: la Sonrisa chiusa, il Castello delle cerimonie si ferma (Di martedì 11 agosto 2020) E alla fine Il Castello delle cerimonie chiude davvero i battenti. Nelle passate settimane era circolata una fake news relativa alla mancata registrazione della nuova stagione del programma di Real Time, che invece andrà regolarmente in onda a settembre ( tra l’altro donna Imma Polese e suo marito Matteo saranno protagonisti di un nuovo format sempre per Real Time). Le notizie non erano vere ma questa volta, la chiusura è arrivata. Non del programma ma della Sonrisa, l’hotel ristorante che occupa l’ormai famoso format di Real Time. Secondo quanto riferisce un quotidiano locale infatti, sarebbe stato rintracciato un Dipendente della Sonrisa, positivo al coronavirus. Per questo motivo, il 10 agosto, Ilaria Abbagnale, sindaca di ... Leggi su ultimenotizieflash

