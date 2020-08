Diletta Leotta sexy sirenetta al mare, lo scatto che fa impazzire i fan (FOTO) (Di martedì 11 agosto 2020) La conduttrice di Dazn, Diletta Leotta, dopo un mese di luglio molto impegnativo per via del copioso numero di partite del campionato di Serie A, può finalmente godersi delle meritate vacanze al mare. Negli ultimi giorni, infatti, la siciliana ha pubblicato diverse FOTO sul proprio profilo Instagram, in compagnia delle sue amiche, tra cui la schermitrice azzurra Rossella Fiamingo, medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Rio 2016. L’ultimo scatto di Diletta la ritrae i versione sirenetta, nel bel mezzo del mare, dove le sue splendide forme risaltano ancor di più, tanto da mandare in visibilio tutti i suoi fan e followers. https://www.instagram.com/p/CDtLCTEAQen/?fbclid=IwAR1JtwY-HwICkT8lQsJEVTHx0FpZp33aih8toKzwxe ... Leggi su sportface

Affaritaliani : Diletta Leotta, sirena in mare Lato B e pose zen... Le foto - Affaritaliani : DILETTA LEOTTA, SENSUALE SIRENA 'ZEN' IN FONDO AL MARE... LE FOTO - zazoomblog : Diletta Leotta che sirenetta! E tra i fan spunta Beppe Vessicchio… - #Diletta #Leotta #sirenetta!… - PepSonnessa : @paolaferrari_og @juventusfc @ChampionLeague Paola si è imbattuta in una fake news e la ritwittata. Diletta leotta… - giadinagrisu : RT @tempoweb: Acrobazie sott'acqua Il #Video di #dilettaleotta manda in apnea i fan -

Ultime Notizie dalla rete : Diletta Leotta Diletta Leotta sirenetta sott'acqua, il commento di Vessicchio è esilarante: «Guarda che mare!» Il Messaggero Diletta Leotta al mare e tra i fan spunta Beppe Vessicchio

Pose subacquee e scatti al tramonto per la giornalista sportiva, anche il direttore d'orchestra commenta.

A Giffoni con Stallone e Daisy Ridley

Gli incontri in live streaming con divi come Richard Gere (20 agosto), Sylvester Stallone (21 agosto), Katherine Langford interprete delle serie Netflix Tredici e Cursed (22 agosto) la `Jedi´ Daisy Ri ...

Pose subacquee e scatti al tramonto per la giornalista sportiva, anche il direttore d'orchestra commenta.Gli incontri in live streaming con divi come Richard Gere (20 agosto), Sylvester Stallone (21 agosto), Katherine Langford interprete delle serie Netflix Tredici e Cursed (22 agosto) la `Jedi´ Daisy Ri ...