Dieta con rucola: rinfrescante e rigenerante per migliorare la digestione (Di martedì 11 agosto 2020) Ortaggio appartenente alla famiglia delle Crucifere e caratterizzato da un inconfondibile sapore amarognolo – oltre che da una consistenza piacevolmente croccante – la rucola può rivelarsi una preziosa alleata della salute. Tra i suoi principali benefici è il caso di citare l'importante contenuto d'acqua (in un etto, ne possiamo trovare oltre 90 grammi). Come evidenziato dagli esperti di Humanitas, questa peculiarità rende la rucola un elisir rigenerante e rinfrescante. Coltivata tutto l'anno, la rucola ha anche il pro di essere ipocalorica. Per questo motivo, può essere integrata tranquillamente nelle diete orientate al dimagrimento. Si potrebbe andare avanti ancora molto a elencare i benefici di una Dieta con ...

Dimagrire velocemente con la dieta delle banane

L'insalata 'Grika' i segreti del piatto caratteristico dell'estate salentina

Uno dei piatti caratteristici della cultura e della tradizione salentina è senza dubbio l’insalata ‘Grika’, un “contorno” fresco, gustoso e colorato, tipico dei pasei della Grecia Salentina. Il risult ...

Colesterolo cattivo: per fermarlo occorrono farmaci e dieta

Il colesterolo cattivo è il killer numero 1 delle arterie. Infatti, quando è in eccesso nei vasi sanguigni, può bloccare l’afflusso di sangue e portare ad attacchi di cuore e ictus. Ed è proprio il co ...

