Denunciamo Inps e Tridico. Stavolta Italia Viva è innocente (Di martedì 11 agosto 2020) "Proporrò al mio partito e ai miei colleghi, o singolarmente o in gruppo, di denunciare l'Inps per avere non solo diffuso una notizia falsa ma soprattutto per non averla smentita autonomamente. Proporrò al mio partito di aiutare gli amministratori locali, consiglieri comunali e regionali che si sentono offesi da questa diffamazione, di dare supporto legale per denunciare l'Inps e il suo presidente non solo per avere diffuso dati falsi ma anche per non averli né corretti né smentiti". È quanto scrive il deputato di Italia Viva Michele Anzaldi in un intervento su Huffington Post. "Prima stranezza: non si tratta - spiega Anzaldi di uno scoop o del risultato di un'inchiesta, ma di una "velina", come si dice in gergo, una notizia passata ... Leggi su iltempo

