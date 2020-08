Dem spaventati dai sondaggi: è la Meloni l'incubo del Pd (Di martedì 11 agosto 2020) Si chiama Giorgia Meloni l'incubo del Partito democratico. Non solo in chiave nazionale (Fratelli d'Italia è il movimento che cresce di più nei sondaggi e oggi si attesta a terza forza del Paese), quanto soprattutto in chiave romana. Al Nazareno - riferiscono autorevoli dirigenti democratici - sono arrivati nelle scorse settimane i sondaggi su Roma. Rilevazioni estremamente positive, spiegano dal Pd, che non lasciano comunque tranquilli i Dem in vista delle elezioni amministrative in programma nella Capitale nella primavera del prossimo anno. Se si votasse oggi - riferiscono diversi sondaggi in possesso del Pd - il centrosinistra vincerebbe al ballottaggio. Ma c'è un caso in cui, chiunque fosse il candidato scelto dai Dem, a imporsi sarebbe invece ... Leggi su iltempo

GeMa7799 : Dem spaventati dai loro stessi sondaggi E' Giorgia Meloni l'incubo del Pd...?? - tempoweb : Dem spaventati dai sondaggi: è @GiorgiaMeloni l'incubo del Pd -

Ultime Notizie dalla rete : Dem spaventati Dem spaventati dai sondaggi: è Giorgia Meloni l'incubo del Pd Il Tempo Dem spaventati dai sondaggi: è Giorgia Meloni l'incubo del Pd

Si chiama Giorgia Meloni l’incubo del Partito democratico. Non solo in chiave nazionale (Fratelli d’Italia è il movimento che cresce di più nei sondaggi e oggi si attesta a terza forza del Paese), qua ...

Michele Emiliano e Raffaele Fitto, candidati rispettivamente di Pd e centrodestra

SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Gli ultimi sondaggi politici in vista delle elezioni regionali della Puglia spaventano il centrosinistra. Due rilevazioni su tre danno il candidato del centrodestra, Raf ...

Si chiama Giorgia Meloni l’incubo del Partito democratico. Non solo in chiave nazionale (Fratelli d’Italia è il movimento che cresce di più nei sondaggi e oggi si attesta a terza forza del Paese), qua ...SONDAGGI POLITICI ELETTORALI – Gli ultimi sondaggi politici in vista delle elezioni regionali della Puglia spaventano il centrosinistra. Due rilevazioni su tre danno il candidato del centrodestra, Raf ...