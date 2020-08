De Light si opera alla spalla: fuori tre mesi (Di martedì 11 agosto 2020) Nonostante sia appena insediato sulla panchina della Juventus, Andrea Pirlo deve già affrontare la prima emergenza. Il centrale olandese, Matthjis De Light, si sottoporrà quest’oggi ad intervento chirurgico per risolvere la lussazione della spalla destra che lo tormentava già da un paio di mesi. Del resto, era stato lui stesso ad anticiparlo: “È qualcosa che deve essere necessariamente fatto. Quello sarà il mio focus d’ora on poi, perché avrò bisogno di un po’ di tempo per recuperare”. Van Basten boccia De Light: “alla Juve non è migliorato” Il primo infortunio nella trasferta di Bergamo contro l’ Atalanta, lo scorso novembre, e da allora ha dovuto continuare a giocare complici le assenze di ... Leggi su sport.periodicodaily

